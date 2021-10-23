Göçmen Çocuklar Eğitime Devam Ediyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac'ta kamplarda kalan göçmenlerin çocukları eğitimlerine burada devam ederken, ailelerinin Batı Avrupa ülkelerine ulaşma hayalinin gerçek olacağı günü bekliyor.

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan sınırındaki kamplarda kalan ailelerin çocukları, vatanlarından uzakta okul sıralarını dolduruyor.

Una Sana Kantonu Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Almin Hopovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 çocuğun kanton sınırları içerisindeki okullarda eğitim gördüğünü ifade ederek, "Dünyayı etkileyen göçmen krizi Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırını etkiledi. Bu durumdan en çok etkilenen çocuklara karşı daha hassas olmalıyız." dedi.

Çocukların dört ilköğretim bir de lisede eğitim gördüğünü aktaran Hopovac, eğitimlerini tamamlayan çocuklara denkliği olan diplomaların verileceğini söyledi.

Hopovac, çok sayıda uluslararası kurumla ortak çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklar öncelikli olarak dil öğreniyorlar. Yaşıtları ve öğretmenleriyle anlaşabilmeleri bizim için önemli. Çocukları kaldıkları kamplardan alacak servis imkanı da sunuyoruz." diye konuştu.

İranlı Kasra, Bihac'da lise eğitimine devam ediyor

Bihac'da kapılarını göçmen çocuklarını açan okullardan Prekounje İlköğretim Okulu Müdürü Amir Midzic de bazı çocukların dil öğrendiğini söyleyerek, "Çocukları dili öğrenme seviyelerine göre sınıflara gönderiyoruz. Orada normal derslere devam ediyorlar." dedi.

Zor gelen derslerde çocuklara yardımcı olduklarını aktaran Midzic, "Oldukça zeki çocuklardan bahsediyoruz. Bazılarının kendilerine has teknikleri var ama cevapları her zaman doğru oluyor." diye konuştu.

Bihac'taki Elektrik ve Ağaç İşleme Lisesi'ne devam eden İranlı Kasra Bahaur ise arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını ifade etti.

Boşnak öğrencilerinden Lamija Bunic, Kasra'nın kısa sürede okula alıştığını belirterek, "Okulu ve dilimizi çok sevdi. Anladıklarını derste not ediyor. Anlamadığı kısımları ise biz anlatıyoruz." dedi.

Elektrik ve Ağaç İşleme Lisesi Müdürü Samir Becirspahic de Kasra'nın üç yıldır Bosna Hersek'te eğitim gördüğünü anlatarak, "Lise eğitimine devam eden ilk göçmen çocuğu. Ailesi de akademisyen. Tek sorunu dil engeli." diye konuştu.

Bosna Hersek'te sıkışıp kalan 2 binden fazla göçmen bulunurken, çocuklu aileler kamplarda kalıyor. Kamplarda kalmak istemeyen göçmenler ise ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.