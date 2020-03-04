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Göçmen krizi: AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro ve güvenlik yardımı

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Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.
Göçmen krizi: AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro ve güvenlik yardımı

Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.

Başbakan Miçotakis eşliğinde Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunan tarafına giden Von der Leyen, mülteci krizi konusunda AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu ve gerekli her türlü desteği vereceğini açıkladı.

"Birliğimizi test edenler hayal kırıklığına uğrayacak"

von der Leyen Yunanistan'a 350 milyon eurosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon euro para başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu. von der Leyen şöyle konuştu:

"Gelecek günlerde ve haftalarda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu sadece Yunanistan'ın kontrol altında tutması beklenebilecek bir meselesi değildir. Bu tüm Avrupa'nın sorumluluğudur. Avrupa'nın birliğini ve dayanışmasını test edenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bu hattı tutacağız ve başaracağız. Türkiye bir düşman değil ve insanlar da bir amaca ulaşmanın aracı değiller. Gelecek günlerde bu iki şeyi de hep aklımızda tutacağız."

Yunanistan sınırında hali hazırda bulunan Frontex sınır güvenliği ekibinin hem kara hem de suda hızla güçlendirileceğini aktaran von der Leyen, tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Yunan Başbakan: Türkiye göçmenleri amaçları için kullanıyor

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'nin düzensiz göçmenleri kendi amaçları için jeopolitik bir manivela olarak kullandığını savunarak, Türkiye'nin bu şekilde AB ile daha önce yaptığı anlaşmayı da ihlal ettiğini öne sürdü.

Meselenin artık bir mülteci ve göçmen sorunu olmaktan çıktığını dile getiren Miçotakis, "Bu, Avrupa'nın da sınırlarını oluşturan Yunanistan'ın doğu sınırlarında asimetrik bir tehdittir. Ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliğini ölçüt alarak, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde hareket ediyoruz." dedi.

Miçotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Avrupa da Yunanistan'a yardım etmek zorundadır ve öyle de yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananların birinci sınıf uluslararası sorun olduğunu ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini aktaran Miçotakis, şöyle konuştu:

"Avrupa bugüne kadar bu soruna çözüm bulmakta başarısız oldu. Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı. Açık olalım. Avrupa göçmen krizi konusunda yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedi. Bugün burada yaşananlar, umarım zorlukları aşmamıza yardımcı olur. Sizin burada bulunmanız bu durumun değiştiğinin en iyi kanıtıdır."

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