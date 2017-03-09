Göçmen kuşların taşıdığı hastalıklara dikkat

Göçmen kuşların taşıdığı hastalıkların, özellikle açık alan yetiştiricilerini savunmasız bırakabileceği bildirildi.

Göçmen kuşların taşıdığı hastalıkların, özellikle açık alan yetiştiricilerini savunmasız bırakabileceği bildirildi.

Bursa Ticaret Borsasından (BTB) yapılan açıklamaya göre, insanların beslenmesinde önemli yer tutan yumurtanın, insan vücudu için gerekli temel aminoasitleri içeren yüksek kaliteli bir protein deposu olduğu hatırlatılarak, anne sütünden sonra insan ihtiyacı olan tüm besin ögelerini bünyesinde barındıran tek besin kaynağı yumurtanın üretimine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Özellikle son günlerde çokça tartışılan organik ve konvansiyonel yetiştirme tekniklerine, tavukların yaşam ortamlarının damga vurduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere'de salma tavuk yumurtası tartışmaların ilgi odağı oldu. Daha doğal beslendiği için tercih edildiği belirtilen salma tavuk yumurtasının İngiltere'de kuş gribi yüzünden raflardan kaldırıldığı konusu gazetelere yansıdı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz aralık ayında yaşanan H5N8 virüsü salgınından etkilenmek istemeyen yumurta üreticileri, tavuklarını kapalı alanda koruma altına almış durumda.'' denildi.

Dünyada yumurta sektörünün büyük gelişme gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, yumurtanın ciddi bir endüstri haline geldiği, buna bağlı olarak birtakım sorunlar ortaya çıktığı, bu nedenle sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretimin önemiyle bir kez daha karşılaşıldığı ifade edildi.

Yumurta sektörü ciddi bir endüstri

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, açık alan yetiştiricilerine uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz göçmen kuşların güzergahı üzerinde. Bu nedenle açık alanda yetiştiriciliği yapılan kanatlı hayvanlar, göçmen kuşlar tarafından taşınan hastalıklara, özellikle kuş gribine karşı savunmasız. Bu durum kanatlı sektörü için büyük bir risk oluşturmaktadır. Serbest gezen tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmelerde biyogüvenlik önlemlerinin artırılması gerekmektedir. Yeterli biyogüvenlik önlemleri alınmadığı taktirde serbest gezen kanatlıların enfeksiyöz hastalıklara yakalanma olasılığı yüksektir. Yumurta kalitesinin standartların altına düşmemesi, yumurta ile bulaşan ve insan sağlığını etkileyen enfeksiyöz etkenlerin kontrol altına alınması için biyogüvenlik önlemleri önem arz etmektedir. Bu doğrultuda serbest gezen kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerin işini son derece bilinçli ve profesyonelce yapması gerekir. Borsa olarak biz de sağlık ve hijyen kurallarını uygulayan, ambalajlı, markalı ve güvenilir ürünler tüketme konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerektiği kanısındayız.''