Göçmenköy Şah Fırın sahibi Olgun Şah hayatını kaybetti

Lefkoşa sakinlerinden Göçmenköy Şah Fırın sahibi Olgun Şah hayata veda etti.
Yıllardır fırın sektöründe emek veren Olgun Şah’ın vefatı tüm sevenlerini üzdü.
Olgun Şah’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Lefkoşa sakinlerinden Göçmenköy Şah Fırın sahibi Olgun Şah hayata veda etti.
Yıllardır fırın sektöründe emek veren Olgun Şah’ın vefatı tüm sevenlerini üzdü.
Olgun Şah’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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