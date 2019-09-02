Göçmenköy Taşkınköy Festivali 4 – 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Festival’de bu yıl 4 farklı ülkeden beş grup yer alacak, ayrıca Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ekipleri yanında ülkemizden farklı dernekler de festivalde yer alarak gösteri sunacak. Festivalde Halk Dansları gösterileri dışında modern dans gösterileri ve konserler de yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan’dan The Folklore Ensemble Gradici, Polonya’dan MAJERANKI, Türkiye’den Seferihisar Belediyesi ve Yedirenk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Kırgızistandan Tagdir Mezgil Jashoo Folk Dans Gruppa Datkaiym dernekleri katılacak.

Festival 4 Eylül Çarşamba günü Dernek tarafından hazırlanan Göçmenköy - Taşkınköy belgeseli ile başlayacak; aynı gün kurucu üye ve dernek yönetim kurulu üyelerinden geçen yıl vefat eden İlhak Nurluöz anısına anma töreni gerçekleştirilecek.

Festival, 5 Eylül’de Göçmenköy Parkında, 6 Eylül’de Taşkınköy Spor kulübünde yapılacak olan gösteriler ve konserler ile devam edecek. 7 Eylül’de Sanat parkında yapılacak kapanış programı ile son bulacak.