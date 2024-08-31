Göçmenköy Taşkınköy Festivali 5-8 Eylül’de yapılacak

Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Festivali 5-8 Eylül’de yapılacak.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nden (GÖÇTAŞ) verilen bilgiye göre, etkinlikler Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinde yer alacak. İlk gece gösterileri Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda, 6-8 Eylül’deki gösteriler ise Göçmenköy Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Festivalde; Burundi, Meksika, Kosova, Kırgızistan, Polonya ve Andora’dan dans ekipleri gösteri sunacak. Türkiye’den gelecek Rhytm of Anatolia 8 Eylül’de sahne alacak. KKTC’den de halk dansları dernekleri, modern dans grupları, koro ve orkestralar da festivalde performans sergileyecek.

Festival programında, Göçmenköy ile ilgili belgesel gösterimi de bulunuyor.

Kültür Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkı koyacağı festivalde, Göçmenköy Spor Kulübü de paydaş olarak yer alacak.

Festivalin Göçmenköy Parkı'nda yer alacak bölümünde, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve el işi satışı yapan tezgâhlar, oyun alanları kurulacak.