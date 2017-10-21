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Göçmenköy yasta: 30 yaşında hayata gözlerini yumdu...

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Göçmenköy yasta: 30 yaşında hayata gözlerini yumdu...
Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden 30 yaşındaki Gökhan Polat, hastanede kalp ameliyatı olduğu sırada yaşama veda etti...

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki Gökhan Polat’ın küçük yaştan beri kalp rahatsızlığı bulunuyordu. Bölgenin sevilen gençlerinden olan Polat’ın beklenmedik vedası sevenlerini şoka uğrattı.

AORT DAMARINDA SORUN VARDI

Edinilen bilgilere göre Gökhan Polat, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ameliyat olmak üzere Kolan Hastanesi’ne yatırıldı. Perşembe sabahı ameliyata giren Polat, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BABA: “DOKTOR HAZIRLIKLI OL DEDİ”

Acılı baba ‘Oğlumun aort damarıyla ilgili sağlık sorunu vardı. Kalp kapağı değişecekti. Oğlum 5 yaşında iken kalbi delik olduğu için önce Türkiye’de daha sonra sa İngiltere’de ameliyat ettirdik. Maddi gücümüz el verdiği sürece de burada da tedavi ettirdik. Oğlumu pazartesi günü Kolan Hastanesi’ne yatırdık. Perşembe sabahı oğlum ameliyata girdi. Oğlum ameliyattayken bana her şeye hazırlıklı ol çünkü damarların birini dikiyoruz diğeri patlıyor dediler. O anda ben şok oldum çünkü böyle birşeyi beklemiyordum. Ameliyat akşama kadar sürdü sonra oğlumun ameliyat sırasında hayatını kaybettiğini öğrendim’ dedi.

Tüm çevresinde büyük üzüntü yaratan Polat’ın vefat nedeni ise yapılan araştırmalar sonucu neticelenecek.

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