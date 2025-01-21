Göçmenköy’de Ev Yangını: Mutfak Kullanılamaz Hale Geldi

20 Ocak 2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Göçmenköy’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangının, mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek yağının ısınıp alev alması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle mutfak dolapları tamamen yanarak zarar görürken, yoğun ısı ve dumandan dolayı mutfağın duvarları da is içinde kaldı.
Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı
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