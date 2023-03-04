Göçmenköy’de yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, yarın yapılacak ağaç kesme çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Göçmenköy Kahvesi ve civarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.