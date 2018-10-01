Göçmenler ara bölgeden güney Kıbrıs'a geçiyor

Limnidi (Yeşilırmak) - Pirgo arasındaki ara bölgeden yaya olarak güney Kıbrıs’a geçen 25’i erkek, 2’si kadın ve 6’sı çocuk 33 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisine dayanarak, söz konusu düzensiz göçmenlerin gemiyle Limnidi (Yeşiılrmak) - Pirgo arasındaki kıyıya geldiğini yazdı.

Kıyıya çıkmayı başaran düzensiz göçmenlerin bölgede yürürken tespit edildiklerini yazan gazete, polisin, bir geminin göçmen taşıdığına ilişkin bilgiyi dün sabah saat 07.35’te aldığını belirtti.

Habere göre, Barikatların Açılması Koordinasyon Komitesi Başkanı Andreas Karos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalar çerçevesinde düzensiz göçmenlerin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıyılarına gelmek için her birinin 3 bin 200 Euro ödediğini söyledi.

Rum Liman ve Deniz Polisine ait geminin, uluslararası sulardan itibaren geminin hareketlerini izlediğini yazan gazete, geminin, Güzelyurt bölgesindeki bir koya demirlediğini, bunun akabinde ise düzensiz göçmenlerin, polis tarafından tespit edildikleri Limnidi (Yeşilırmak) -Pirgo arasında, ara bölge üzerinden, yürüyerek güney Kıbrıs’a geçtiklerini belirtti.

Habere göre, 33 göçmen önce Aşağı Pirgo polis karakoluna, ardından verilerinin belirlenmesi için Poli Hrisohu polisine götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin, Kokkinotrimithia Göçmen Kabul Merkezi'ne götürülmesi de bekleniyor.

Haberi “Sahte Devlet Başka Göçmenler De Yolladı-İşgal Altındaki Limnidi Bölgesinden , Özgür Bölgeler İçin Yolu Gösterdiler” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Türk “tacirler” tarafından yönlendirildiği iddia edilen, 35 göçmenin dün Türk kıyılarından Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Göçmenlerin, Suriyeli olduklarını yazan gazete göçmenlerin, Yeşilırmak’a geldiklerini, oradan, KKTC makamları tarafından, göçmenlerin geldikleri ülkeye, yani Türkiye’ye gönderilmesi yerine, ara bölgeye gönderildiğini, oradan da UNFICYP eşliğinde güney Kıbrıs’a geldiklerini söyledi

Göçmenlerin, Türkiye’deki bir kıyıdan gemiyle, KKTC’ye geldiklerini yazan gazete göçmenlerin, her birinin tacirlere 2 bin dolar ödediğini de belirtti.