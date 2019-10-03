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Göçmenler için ayrılan ödeneklerin yüzde 100’ü yılsonuna kadar kullandırılacak

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Göçmenler için ayrılan ödeneklerin yüzde 100’ü yılsonuna kadar kullandırılacak
Göçmenler için ayrılan ödeneklerin yüzde 100’ü yılsonuna kadar kullandırılacak

 Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis,  Rum göçmenler ve zarar görenler için oluşturulan iskân planına yapılan başvuruların incelenme süresinin kısaltıldığını ve yeni getirilen kriterler ile plan için ayrılmış ödeneklerin yüzde 100’ünün yılsonuna kadar kullandırılacağını açıkladı.

Politis ve diğer gazetelere göre Petridis dün yaptığı açıklamada, bu yılın haziran ayında yürürlüğe giren revize edilmiş “göçmenler ve zarar görmüşler için iskân planında” gelir kriterlerinin artırıldığını, uygulanmakta olan prosedürlerin değiştirilerek daha da basitleştirildiğini söyledi. 
3 aylık yaz dönemine rağmen yüzlerce başvurunun inceleme aşamasının tamamlandığını ve bunlardan 900’üne onay verildiğini belirten Petridis,  Ocak- Haziran döneminde 6 milyon Euro’luk, temmuz ayından bugüne kadar ise toplam 19 milyon Euro’luk başvuruya onay verildiğini; bunun, bu amaç için 2019 bütçesinde  ayrılan ödeneğin yüzde 100’ünün yılsonuna kadar kullandırılacağı anlamına geldiğini kaydetti.
Alihtia haberi “İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis: Göçmenlerin İskânı İçin Revize Plan… Yılsonuna Kadar İlk Kez Bütçedeki Ödeneğin Yüzde 100’ü Kullandırılacak” başlığıyla aktarırken; Haravgi “Yerinden Edilenlerin İskân Planı İçin 25 Milyon Euro” başlığıyla verdi.  

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