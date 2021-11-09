Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)

Varşova, Belarus'tan geçmeye çalışan ağırlıklı olarak Orta Doğulu göçmenleri sınırdaki engelleri yok etmekle suçluyor, Polonya cumhurbaşkanı ise “Avrupa'yı savunmak” için birkaç eski Sovyet cumhuriyetiyle bağlantı kuruyor.