Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)

Varşova, Belarus'tan geçmeye çalışan ağırlıklı olarak Orta Doğulu göçmenleri sınırdaki engelleri yok etmekle suçluyor, Polonya cumhurbaşkanı ise “Avrupa'yı savunmak” için birkaç eski Sovyet cumhuriyetiyle bağlantı kuruyor.
Polonya başbakanlık ofisi Pazartesi öğleden sonra Polonya-Belarus sınırının havadan görüntüleriyle birlikte “Sınır tahkimatlarının organize yıkımıyla uğraşıyoruz” dedi . "Polonya Sınır Muhafızları memurlarına, polisine ve askerlerine doğrudan saldırılar da var."
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnień granicznych. Dochodzi również do bezpośrednich ataków na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 8, 2021
wideo cz.1 pic.twitter.com/ueSs212tmp
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.