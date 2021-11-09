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Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)

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Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)
Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)
Varşova, Belarus'tan geçmeye çalışan ağırlıklı olarak Orta Doğulu göçmenleri sınırdaki engelleri yok etmekle suçluyor, Polonya cumhurbaşkanı ise “Avrupa'yı savunmak” için birkaç eski Sovyet cumhuriyetiyle bağlantı kuruyor.

Polonya başbakanlık ofisi Pazartesi öğleden sonra Polonya-Belarus sınırının havadan görüntüleriyle birlikte “Sınır tahkimatlarının organize yıkımıyla uğraşıyoruz” dedi . "Polonya Sınır Muhafızları memurlarına, polisine ve askerlerine doğrudan saldırılar da var."

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