  • BIST 107.310
  • Altın 319,170
  • Dolar 6,2230
  • Euro 6,9470
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Göçmenler Tel Çitleri Keserek Yunanistan'a Geçti

»
Göçmenler Tel Çitleri Keserek Yunanistan'a Geçti
Göçmenler Tel Çitleri Keserek Yunanistan'a Geçti

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "şehitler tepesi" cevabı: Gazi Mustafa Kemal askerlerine 'Ben size ölmeyi emrediyorum'02 Mart 2020 Pazartesi 19:50
  • Erdoğan: Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüzbinleri buldu, bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek02 Mart 2020 Pazartesi 17:13
  • Sağlık Bakanı Koca: İçimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir02 Mart 2020 Pazartesi 17:04
  • Tutanakların konulduğu zarflar mumla mühürlenip, 10 yıl saklanacak02 Mart 2020 Pazartesi 16:50
  • İHA'dan skandal sığınmacı haberi!02 Mart 2020 Pazartesi 13:56
  • Erdoğan sığınmacılara dair konuştu: Kapılar açılınca telefonlar geldi,02 Mart 2020 Pazartesi 13:15
  • Hulusi Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz yok02 Mart 2020 Pazartesi 12:30
  • Soylu: Yunanistan yetkililerini insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz02 Mart 2020 Pazartesi 12:02
  • Ağrı'da roketli saldırı: Yaralılar var02 Mart 2020 Pazartesi 10:49
  • Sınırlar açılınca sığınmacıların arasına Türkler de karıştı02 Mart 2020 Pazartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti