Göçmenleri kurtardığı için tutuklanan kaptan serbest bırakıldı

İtalya hükümetinin aldığı kararla geçen cuma akşamından bu yana ev hapsinde bulunan Alman kaptan Carola Rackete, ülkenin güneyindeki Sicilya adasındaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest kaldı.

Hakim, savcılık tarafından, Akdeniz’de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya’ya getirmek ve Lampedusa adasındaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete’nin tutuklanması için yeterli gerekçe olmadığına kanaat getirdi.

Hakim, Rackete’nin ‘düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak için yapılması gerekeni yaptığını’ savundu.

Bakan öfkelendi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini kararı beğenmedi: “Söyleyecek sözüm yok. İtalya’da cezaevine girmek için ne gerekiyor? Bu ülkeye dışarıdan gelen birinin, yasalara uymadan ve askerlerin hayatını riske atarak kendi bildiğini yapmasının bir suç olmaması ve serbest bırakılması beni utandırıyor. Eğer bu gece İtalyan yollarında devriye gezen bir polis arabasına herhangi biri çarparsa hakkıdır. Sayın hakim çok kötü bir örnek!”

Salvini, sivil toplum kuruluşu Sea Watch’un üyesi kaptanın sınırdışı edilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini, yeni yasa çıkarılacağını ifade etti.