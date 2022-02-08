Göçmenlerin Geçişine Yardımcı Oldukları Gerekçesiyle İki Türk’e Hapis Cezası

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, Suriyeli göçmenlerin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olan Türk asıllı olduğu ileri sürülen iki kişiye hapis cezası verdiği belirtildi.



Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, söz konusu iki kişiyi, 3 buçuk yıl ve 4 yıl 8 ay olmak üzere hapis cezasına çaptırdığını yazdı.



Gazete iki şahsın, kazanç elde etmek için Suriyeli göçmenlerin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduklarını kabul ettiğini de ileri sürdü.