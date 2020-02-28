  • BIST 106.080
  • Altın 326,042
  • Dolar 6,2048
  • Euro 6,8509
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Göçmenlerin sınırlara ilerlediği haberleri üzerine Bulgaristan Türkiye sınırında güvenliği artırdığını açıkladı

» »
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Türkiye’deki göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için sınırlara ilerlediği haberlerinin ardından, Türkiye sınırındaki güvenliği artırdıklarını açıkladı.
Göçmenlerin sınırlara ilerlediği haberleri üzerine Bulgaristan Türkiye sınırında güvenliği artırdığını açıkladı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Türkiye’deki göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için sınırlara ilerlediği haberlerinin ardından, Türkiye sınırındaki güvenliği artırdıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Boyko Borissov hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok sayıda toplanma olduğuna dair elimizde bilgiler var. Sınırı en üst düzeyde kontrol ediyoruz” dedi.

Borissov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrlanda'da Seçmen Erken Seçim İçin Sandık Başına Gitti08 Şubat 2020 Cumartesi 12:22
  • Almanya'da "ucuz gıda" zirvesi03 Şubat 2020 Pazartesi 20:15
  • İngiliz Milletvekilleri Ap'den Ayrılıyor31 Ocak 2020 Cuma 14:00
  • İtalya'da limanda virüs şüphesi: 6 bine yakın yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor30 Ocak 2020 Perşembe 16:59
  • İtalya'da ilk kez bir şehirde 1 euro'ya ev satılacak30 Ocak 2020 Perşembe 15:55
  • Almanya'daki yabancı sayısı 11 milyonu aştı25 Ocak 2020 Cumartesi 10:34
  • Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım09 Ocak 2020 Perşembe 11:39
  • TürkAkım: Putin'in isim babası olduğu doğalgaz boru hattı projesi08 Ocak 2020 Çarşamba 10:01
  • Fransa'nın Avrupa Bakanı Montchalin: Dünya artık daha tehlikeli bir yer03 Ocak 2020 Cuma 13:48
  • Fransız iş adamı eski ortaklarından intikam almak için 1.1 milyon avroluk bitcoin çaldı31 Aralık 2019 Salı 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti