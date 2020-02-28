Göçmenlerin sınırlara ilerlediği haberleri üzerine Bulgaristan Türkiye sınırında güvenliği artırdığını açıkladı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Türkiye’deki göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için sınırlara ilerlediği haberlerinin ardından, Türkiye sınırındaki güvenliği artırdıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Boyko Borissov hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok sayıda toplanma olduğuna dair elimizde bilgiler var. Sınırı en üst düzeyde kontrol ediyoruz” dedi.

Borissov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.