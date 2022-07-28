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GÖÇTAŞ Karadeniz Ereğli’de festivale katıldı

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GÖÇTAŞ Karadeniz Ereğli’de festivale katıldı
GÖÇTAŞ Karadeniz Ereğli’de festivale katıldı

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ), Türkiye Karadeniz Ereğli’de düzenlenen 22. Uluslararası Sevgi Barış ve Dostluk Festivali’ne katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre 21-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festival, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festivalde Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ile beraber, 5 farklı ülkeden halk dansları grupları ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan 6 farklı halk dansları grubu sahne aldı.

22. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali’nde halk dansları gösterileri yanında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Festivalde popüler sanatçılar; Sefo, Gülşen, Edis, Grup 27, Melek Mosso, Haluk Levent, Madrigal, Koray Avcı, Yıldız Tilbe halka açık konserler gerçekleştirirken, çeşitli seramik, resim, heykel ve fotoğraf etkinlikleri yer aldı.

Festivalde Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’in yer aldığı şiir ve müzik dinletileri bölgenin turizm olarak ilgi çekici bölgesi olan Cehennem Ağzı mağaralarında gerçekleşti.

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