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‘Göçük düzeltme’ tabelası altında cinsel performans artırıcı satıyorlarmış

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‘Göçük düzeltme’ tabelası altında cinsel performans artırıcı satıyorlarmış
‘Göçük düzeltme’ tabelası altında cinsel performans artırıcı satıyorlarmış

İstanbul’da eş zamanlı üç adrese yapılan baskınlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış cinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon ürün bulundu. Adreslerden birinde ‘göçük düzeltme’ tabelası dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de baskın yaptı. Bulunan sidenafil ve benzeri etken maddelerle cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaçların piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu açıklandı.

Beylikdüzü’nde, bir iş merkezindeki adreste satış yapan kişilerin, işyerlerine astıkları tabelada ‘göçük düzeltme’ yazdığını belirten ekipler üç kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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