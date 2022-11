God of War: Ragnarok, kırdığı rekorla tarihe geçti

layStation’ın resmî Twitter hesabına göre; God of War: Ragnarok, çıkış haftasında PlayStation oyunlarında en fazla satan oyun olmayı başardı.

Sony, oyunun ilk haftasında 5,1 milyon satış yaparak The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End gibi oyunların önüne geçmeyi de başardığını söyledi.

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için 9 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürüldü.