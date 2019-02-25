ABD'nin Ohio eyaletine bağlı bir şehir olan Cleveland, tarihin en enteresan anlarından birine tanıklık etti. 1986 yılında gerçekleşen ve tarihe 'Balon Vakası' olarak geçen bu olayda amaç, göğe bir buçuk milyon balonu aynı anda salmak ve dünya rekoru kırmaktı. Fakat ne yazık ki sonuç, beklenildiği gibi olmadı.