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Gogol’un “Burun”u DAÜ’de Tiyatro Severlerle Buluştu

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KTDT’nin sahnelediği, Gogol’un ünlü eseri Burun, etkileyici performansları ve sahne tasarımıyla izleyicilerden tam not aldı.
Gogol’un “Burun”u DAÜ’de Tiyatro Severlerle Buluştu

 

“BURUN”, DAÜ SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

 

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (KTDT), yeni sezonun ilk oyununu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) seyircisiyle buluşturdu. Nikolay Vasilyeviç Gogol’un kaleme aldığı, Rusudan Savaneli’nin yönetmenliğini üstlendiği “Burun adlı oyun, DAÜ Tiyatro Topluluğu ev sahipliğinde 11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yoğun bir katılım ile sahnelendi.

Burnunu kaybeden Binbaşı Kovalev’in sıra dışı ve komik macerasını konu alan söz konusu oyunda Ali Şaşkara, Cevahir Caşgir Hadımcı, Çağda Özsoy, Deniz Aslım, Diren Özdoğal, Halit Tümkan, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım ve Yıltan Kahraman rol aldı.

Gogol’un ünlü eserinden uyarlanan “Burun”, sahne tasarımı, kostümler ve performanslarla tiyatro severlerden tam not aldı. DAÜ öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan oyun sonunda DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından Yardımcı Yönetmen Zehra Evliya Parıldak’a teşekkür plaketi takdim edildi.

 

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