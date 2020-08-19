Göğüs estetiği öz güveni artırıyor

Güzel ve orantılı göğüsler çoğu kadının hayalidir. Peki göğüs estetiğinin faydaları neler? Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur? Estetik ameliyat sonrası oluşan izler kalıcı mı? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk güzel göğüslere sahip olmanın kadınlarda öz güveni artırdığını belirtti.

Göğüs büyütme estetiği fiziksel olarak görünümü geliştirir, öz güveni artırır, kıyafet seçiminde özgürlük sağlar, sosyal ilişkilerde kişiye rahatlık sağlar. Göğüs büyütme estetiği kadının genel vücut yapısıyla uyumlu, dolgun ve dik bir görünüm sağladığı sürece başarılı bir sonuca ulaşılmış demektir. Eğer hastanın meme büyütme ameliyatından fiziksel olarak beklentileri sağlıklı ve gerçekçi ise bu ameliyat için uygun demektir. Bu hastanın en ideal görünüme ulaşmak için en uygun cerrahi yaklaşımı seçmesini sağlar. Doktorunun önereceği şekil, implant ölçüsü ve cerrahi yöntemi dikkate almasını sağlar.

Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur?

Göğüsler çok küçük ya da az gelişmişse, çok küçük olduğu için vücut şeklinin orantısı bozuluyorsa ve bu yüzden kalçalar daha geniş görünüyorsa, aşırı küçüklüğünden dolayı, göğüsleri destekleyen sutyen ya da destekli mayo ve bikini seçilmek zorunda hissediliyorsa, göğüslerin üst kısmı boş görünüyorsa, göğüsler asimetrik ya da birbirinden farklı boyut ya da şekilde görünüyorsa, şu anda memelerde “meme implantı” var ve sorun yaratıyorsa, bir ya da iki göğüste birden normal olmayan ya da doğal durmayan ya da uzun ince ve uzun bir görünüm varsa meme büyütme ameliyatı uygun bir seçenek olabilir.

Göğüs estetiğinin faydaları şöyle sıralanabilir: