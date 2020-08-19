  • BIST 1.125
  • Altın 456,291
  • Dolar 7,2670
  • Euro 8,6311
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Göğüs estetiği öz güveni artırıyor

» »
Güzel ve orantılı göğüsler çoğu kadının hayalidir. Peki göğüs estetiğinin faydaları neler? Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur?
Göğüs estetiği öz güveni artırıyor

Güzel ve orantılı göğüsler çoğu kadının hayalidir. Peki göğüs estetiğinin faydaları neler? Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur? Estetik ameliyat sonrası oluşan izler kalıcı mı? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk güzel göğüslere sahip olmanın kadınlarda öz güveni artırdığını belirtti.

Göğüs büyütme estetiği fiziksel olarak görünümü geliştirir, öz güveni artırır, kıyafet seçiminde özgürlük sağlar, sosyal ilişkilerde kişiye rahatlık sağlar. Göğüs büyütme estetiği kadının genel vücut yapısıyla uyumlu, dolgun ve dik bir görünüm sağladığı sürece başarılı bir sonuca ulaşılmış demektir. Eğer hastanın meme büyütme ameliyatından fiziksel olarak beklentileri sağlıklı ve gerçekçi ise bu ameliyat için uygun demektir. Bu hastanın en ideal görünüme ulaşmak için en uygun cerrahi yaklaşımı seçmesini sağlar. Doktorunun önereceği şekil, implant ölçüsü ve cerrahi yöntemi dikkate almasını sağlar. 

Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur?

Göğüsler çok küçük ya da az gelişmişse, çok küçük olduğu için vücut şeklinin orantısı bozuluyorsa ve bu yüzden kalçalar daha geniş görünüyorsa, aşırı küçüklüğünden dolayı, göğüsleri destekleyen sutyen ya da destekli mayo ve bikini seçilmek zorunda hissediliyorsa, göğüslerin üst kısmı boş görünüyorsa, göğüsler asimetrik ya da birbirinden farklı boyut ya da şekilde görünüyorsa, şu anda memelerde “meme implantı” var ve sorun yaratıyorsa, bir ya da iki göğüste birden normal olmayan ya da doğal durmayan ya da uzun ince ve uzun bir görünüm varsa meme büyütme ameliyatı uygun bir seçenek olabilir.

Göğüs estetiğinin faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Daha kadınsı hissedilmesini sağlar.
  • Öz güveni artırır.
  • Daha simetrik görünen göğüslere sahip olunabilir.
  • Gebelik, bebek emzirme ve kilo kaybı nedeniyle oluşan değişiklikler düzeltilmiş olur.

    Estetik izleri kalıcı mı?

    Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır. Gelişen teknoloji sayesinde kesikler gittikçe kısalıyor. Örneğin temassız meme estetiği tekniği ile sadece birkaç santimlik belli belirsiz iz kalıyor. 

    Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır

     

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs: İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:07
  • Görme kaybına neden olabilir! Güneşin gözlerde yol açtığı 5 hastalık19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:08
  • Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:53
  • KKTC'de ilk alkol aşısı Pembe Köşk'te yapıldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:17
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 937 Bini Geçti19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:15
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:34
  • DSÖ: "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli"19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:37
  • Koronavirüs mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir18 Ağustos 2020 Salı 21:07
  • Avustralya'da vatandaşlar Koronavirüs aşısını bedava olacak18 Ağustos 2020 Salı 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti