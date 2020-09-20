Güneybatı Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, Birleşik Krallık'taki en büyük göğüslere sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Modellikten aylık 12 bin dolar (yaklaşık 90.5 bin TL) kazanan Parker'a göre göğüsleri, bu durum paraya döküldüğünden beri hayatının en önemli noktasında yer alıyor. Halinden şikayetçi olmayan genç modelin tek sorunu ise büyük göğüslerinin araba kullanmasına engel olması.

Güneybatı Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, Birleşik Krallık'taki en büyük göğüslere sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.