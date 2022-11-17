Göğüsteki iyi huylu kitleler kanser riskini artırıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, göğüslerinde "zararsız" yumru ve şişlik bulunan kadınların kansere yakalanma olasılığı neredeyse iki kat daha fazla çıktı.

İspanyol araştırmacılar, meme dokusunda kist ve diğer kanserli olmayan iyi huylu tümörlere sahip kadınların, kanser dokusu geliştirmeye daha yatkın olduğunu bildirdi.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, semptomların bir uyarı işareti olarak görülmesi ve ailede meme kanseri öyküsü gibi diğer risk faktörlerine sahip olan kişilere daha düzenli tarama yapılması konusunda uyarıyor.

İspanya’da Hospital del Mar hastanesinin verileri, 1996 ile 2015 yılları arasında en az bir kez meme taramasına katılan, yaşları 50 ila 69 arasında değişen yaklaşık 800.000 İspanyol kadını kapsıyordu.

2017 yılına kadar 17.827 kadına iyi huylu meme hastalığı ve 11.708 kadına meme kanseri teşhisi kondu.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MEME TARAMASI GEREKİYOR

İyi huylu meme hastalığı olanlarda, her 1000 kişiden yaklaşık 25’ine daha sonra meme kanseri teşhisi kondu.

Barselona’daki Avrupa Meme Kanseri Konferansı’nda sunulacak olan bulgulara göre, yaştan bağımsız olarak kadınlarda riskin arttığı bulundu ve bu risk en az 20 yıl devam etti.

Hospital del Mar’dan Dr. Marta Roman, sonuçların kadınlar için kişiselleştirilmiş meme taraması fikrini öne çıkardığını söyledi.

Roman, “Kadınlara sunduğumuz meme taramasını optimize etmeye yardımcı olmak için diğer risk faktörlerini de dahil ederek bu bilgileri kullanabiliriz.”

“Örneğin, bir kadına iyi huylu meme hastalığı teşhisi konulursa ve ailede meme kanseri öyküsü gibi diğer yüksek risk faktörleri varsa, daha sık taramadan fayda görebilir” dedi.