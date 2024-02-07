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Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji, yarından itibaren bölgenin genellikle alçak basınç sistemi, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu.
Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporuna göre, hava, yarın parçalı çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; cuma parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışlı hava yerini hafta sonundan itibaren parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Cumartesi parçalı bulutlu, pazar az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu hava etkili olacak.

Hava, pazartesi, parçalı ve çok bulutlu olacak. Salı parçalı çok bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba günü ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde19 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette pazar ve pazartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.         

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