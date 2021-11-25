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Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü bölgede bugün gök gürültülü sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü bölgede bugün gök gürültülü sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı ve az bulutlu, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC, diğer günlerde ise 23 – 26 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, cumartesi günü ise kuvvetli olarak esecek.

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