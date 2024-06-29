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Gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak!

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bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi’nden perşembeye kadar hava açık, cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete, yağış anında yer yer kuvvette esecek.

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