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Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

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KKTC’de yarından itibaren gelecek cumaya kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Hafta ortasında sıcaklıklar 4 derece kadar düşecek.En yüksek sıcaklık 32, en düşük 25 santigrat olacak.

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Dairenin, 19 – 25 Ekimtarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava yarından cumaya kadar etkili olacak. Hava genellikle sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığıiç kesimler ve sahillerdeperiyodun ilk yarısı29 – 32, ikinci yarısı25 - 28 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtınaşeklinde esecek.

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