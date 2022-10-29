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Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında bölgenin serin ve nemli havanın etkisinde kalacağını bildirdi.
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında  bölgenin serin ve nemli havanın etkisinde kalacağını bildirdi.


Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre,  1 Kasım’da  sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer günler genelde  açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı,  iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek   Rüzgar,  periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde  ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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