Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Metroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, salı ve çarşamba yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

7 – 12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında yüksek, diğer yarısında alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak; Salı sağanak veya gök gürültülü sağanak; Çarşamba günüyse yer yer sağanak görülecek. Diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun önceleri iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22, diğer yarısında ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Doğu yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.