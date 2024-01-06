  • BIST 7628.73
  • Altın 1960.888
  • Dolar 29.8347
  • Euro 32.6717
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

» »
Metroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, salı ve çarşamba yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

7 – 12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında yüksek, diğer yarısında alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak; Salı sağanak veya gök gürültülü sağanak; Çarşamba günüyse yer yer sağanak görülecek. Diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun önceleri iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22, diğer yarısında ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Doğu yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurşun yağdırdı.. Soluğu cezaevinde aldı05 Ocak 2024 Cuma 15:34
  • Tehditle mal istedi: "Parayı ver yoksa ayaklarından vurdurturum"05 Ocak 2024 Cuma 15:24
  • Sosyal medya üzerinden tehditler yağdırdı, tutuklandı...05 Ocak 2024 Cuma 15:13
  • Beklenen ödeme yapıldı05 Ocak 2024 Cuma 15:07
  • Uyuşturucuyla yakalandı... "Bir kısmını sattım, bir kısmını kendime ayırdım"05 Ocak 2024 Cuma 15:06
  • Üniversite öğrencileri işledikleri suçtan mahkemeye çıkarıldı05 Ocak 2024 Cuma 15:02
  • Acılı anne... "Raporlar ortada. Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar"05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Bozkurt'un şoförü ifadeye şaşırdı: Tanımaması mümkün değil05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Arıklı: Amacımız vatandaşa kaliteli hizmet vermek05 Ocak 2024 Cuma 14:25
  • Otelin valesi: 10 katlı olan otel depremden sonra 3 kat gibi göründü05 Ocak 2024 Cuma 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti