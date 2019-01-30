Gök gürültülü yağmur geliyor...

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteorolojik Görünüm

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava Sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Bölgelerimize göre bu gece ve yarın akşama kadar yurtta hava:

Kuzey sahil ve Beşparmaklar

Parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.