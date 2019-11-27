Gökberk Çırakoğlu'ndan büyük başları

İngiltere’de Point Blank Üniversitesi'nde Müzik Prodüktörlüğü ve Ses Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Kıbrıslı Türk genç Gökberk Çırakoğlu yaptığı başarılı çalışmalar ile hem İngiltere hem de Türkiye’de isminden söz ettiriyor.

Kıbrıslı genç yetenek Türkiye ve İngiltere müzik piyasasında başarılara imza atıyor.

Sahne ismi ‘GOKO!’ olan Çırakoğlu, Türkiye’nin ünlü Rap sanatçılarından Hayki’nin kurduğu kolektifin prodüktörü olarak çalışıyor.

Kolektifteki sanatçılar Hayki, Fredd, Olvi, Morphia, EB (Erol Şahin), Simurg, Rasyo, Sebo Shad, Yılmaz Onur, Festus Okey ve Mato’dan oluşuyor.

Yaptığı son çalışma olan ‘Tahammülüm Yok’ isimli eser, Spotify’ın ‘Türkçe Rap’ listesinde Ezhel, Ceza, Ceg, Grogi gibi ünlü isimlerin arasında yer aldı.

Şarkıda vokal olarak da görev alan Çırakoğlu, Olvi ile birlikte ‘Oyundan Kaldım’ prodüksiyon, mix ve masteringi başarılı bir şekilde yaparak beğeni topladı.

İngiltere’de D Block Europe, Stormzy, Nines, Wretch 32, Fredo, Deno, Swarmz , Yxng Bane gibi müzik endüstrisini kasıp kavuran sanatçıların prodüktörlüğünü yapan kişilerle projeleri devam ediyor ve aynı zamanda sokak hayatını seçmemek için gençleri kötü seçimlerden kurtarıp onları müzik ve diğer aktiviteleri yapmaya yönlendiren İngilterenin en ünlü repçilerinden Skepta’nın ünlü Levi’s ile birlikte geliştirdiği projedeki stüdyoda da diğer profesyonellerin yanında prodüktör, kayıt ve ses mühendisliği yapıyor.