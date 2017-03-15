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Gökçe Bahadır yine çok cesur

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Gökçe Bahadır yine çok cesur
Seyirci karşısına çıktığı projelerde cesur sahnelerde boy göstermekten çekinmeyen Gökçe Bahadır, son filmi Aşk Uykusu'nda da yine ses getirecek bir sahnede boy gösterdi.

Mehmet Coşkundeniz'in aynı adlı romanından uyarlanan ve 31 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Aşk Uykusu'nda Gökçe Bahadır’ın cesur sahneleri ses getirdi. Filmin internette yayınlanan tanıtım videosunda Gökçe Bahadır (Yonca) ile Alican Yücesoy'un (Serkan) sevişme sahneleri tık rekoru kırdı.

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Gökçe Bahadır, “Oynadığım ‘Yonca' kocasına çok ama çok aşık bir kadın. Hayatı eşinden ibaret, tutkunun peşinde. Ancak ihanete uğruyor ve evliliğini toparlamak için her şeyi göze alıyor” dedi. Hazırlığı 2 yıl, çekimleri 1.5 ay süren filmde Hande Subaşı, İsmail Düvenci, Lale Başar ve Hasan Küçükçetin'in de rol aldı.

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