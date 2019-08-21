Gökçe: Mağusa'da herkesin sorumluluğu var!

Gökçe, Gazimağusa Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazla ilgili tüm kesimlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

2018 Yerel seçimlerindede Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı da olan sendikacı Ulaş Gökçe, Gazimağusa Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazla ilgili tüm kesimlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mağusa Belediyesi'nin tek sorununun başkan sorunu olmadı ifade eden Gökçe, bir dizi sorunu da açıkladı. Gökçe, sorunları şöyle sıraladı:

1. İlk gereksiz istihdamda greve gitmeyip belediye batınca greve giden sendika.

2. Geçmiş dönemde belediye başkanıyla bütünleşip sessiz kalan CTP-TDP'li meclis üyeleri.

3. Bu dönem CTP'li meclis üyelerinin sessizliği.

4. Tamamen paralel evrene geçmiş TDP Mağusa milletvekili ile CTP'li Mağusalı milletvekillerinin son grevden geriye tam 5 yıl boyunca tamamen sessiz kalmaları.

Gökçe, iktidardakilerden fazla sorunlarının muhalefetin de aynı şekilde kötü olması olduğunu kaydederek hal böyle olunca kurumların battığını belirtti. Gökçe paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Çok şaşırmamak, çok üzülmemek ve çok da farklı sonuç beklememek gerekiyor.

Bana 1 yıldır sessizliğimi koruduğum yönünde eleştiri yapanlar benim bağımsız seçime girdiğimi unutuyor. Ben kurum değilim. Kurum partilerdir. Para ve imkan ve GÖREV onlarındır. Biz amatörüz. Ne yazık ki bağımsız bireyden beklenen partilerden ve seçilmişlerden beklenmiyor. Kurumsallaşma ve işin ciddiyeti açısından bu üzücüdür. Bunca yılda kurumsallaşan muhalefeti başaramamak da ayrı üzüntü vesilesidir. Göçerler daha organize olabiliyor.

Her şeye rağmen sokağa inen sendika ve çalışanların belediyemizi kurtaracağına ben inanıyorum.”