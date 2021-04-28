Gökçebel KTOEÖS Başkanlığından neden istifa ettiğin açıkladı

İşte açıklama;

HİÇ BİR BASKI VE TEHDİTE BOYUN

EĞMEDİM, EĞMEM.

Covid 19 sürecinde, aşılamada yaşanan torpiller, yolsuzluklar, skandallar, “eğitim çalışanları aşılanmadan okullar yüz yüze eğitime başlayamaz” beyanatları sonrası; Dünya’da en riskli mesleklerden ilk üç arasında yer alan Eğitim

Emekçileri,sıralamadan çıkarılarak Yaşam hakları riske edilmiş, anayasal, kamusal AŞI hakları gasp edilerek, okullara çağrılmıştır. Öğretmenler yetersiz önlemler, artan vakalar, riskin büyüklüğü karşısında tüm toplum sağlığını düşünerek, daha meşakkatli olsa da On-line eğitime devam kararı vermiştir.Süreçte ise her türlü aşağılanma ve hakaretlere, saldırılara maruz bırakılmıştır.

ÖĞRETMENLERİMİZİN Yüz yüze eğitimden yana olmasına rağmen,KTOEÖS olarak başlattığımız ve büyük bir destekle devam eden “Aşı Yoksa Yüz Yüze eğitim olmaz” mücadelesinde,Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla yaşadığım fikir ayrılıkları sonucu 21.4.2021 tarihinden itibaren YK başkanlığı ve üyeliği görevlerimden istifa ettim.

İstifam; Yönetim Kurulu arkadaşlarımın çoğunluk kararına, demokrasiye olan saygım, ilkelere olan bağlılığım ve sendikal duruşumla ilgilidir.

Bazı spekülatif haberler istifamı baskı ve tehdite bağladığı için belirtmek isterim ki; hiç bir baskı ve tehdite asla boyun eğmedim, eğmem.

Dün olduğu gibi, yarın da mücadeleye olan inancımla bağımsız ve dik durmaya devam ederek, her türlü hak,adalet, özgürlük kavgasına devam edeceğimi belirtir;

Görevim esnasında birlikte olduğum sendika çalışanlarına, tüm Kurullardaki arkadaşlarıma, üyelere,kavga dostlarıma, katkılarına çok, çok teşekkür ederim.