Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı: İfadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim, geri çekilmesini talep ediyorum

Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması için ölüm orucu eylemini 323 gün sürdüren, eylemini sonlandırdıktan iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek hakkında ifade veren İ.İ, “sadece Gökçek’in bağlama çaldığını söylediğini, İdil Kültür Merkezinde bir kozmik oda olmadığını ancak ifadelerinin çarpıtıldığını” yazdı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre ÇHD ve Grup Yorum davaları da dahil 43 kişiyle ilgili verdiği ifadeleri birçok davada delil olarak kullanılan İ.İ., ifade tutanağını korku ve baskıyla imzaladığını, sözlerinin çarpıtıldığını, ifadenin doğru olmadığını söyledi.

İ.İ. adlı kişi, 2017 yılında 20 sayfadan oluşan bir ifade vermiş ve kendisine gösterilen 43 kişiyi teşhis etmişti. Bu ifadeler birçok kişinin örgüt üyesi olarak yargılandığı ve ceza aldığı davalarda delil olarak kullanıldı.