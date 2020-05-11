  • BIST 98.046
  • Altın 387,312
  • Dolar 7,0716
  • Euro 7,6541
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı: İfadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim, geri çekilmesini talep ediyorum

»
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı: İfadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim, geri çekilmesini talep ediyorum
Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı: İfadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim, geri çekilmesini talep ediyorum

Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması için ölüm orucu eylemini  323 gün sürdüren, eylemini sonlandırdıktan iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek hakkında ifade veren İ.İ,  “sadece Gökçek’in bağlama çaldığını söylediğini, İdil Kültür Merkezinde bir kozmik oda olmadığını ancak ifadelerinin çarpıtıldığını” yazdı. 

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre ÇHD ve Grup Yorum davaları da dahil 43 kişiyle ilgili verdiği ifadeleri birçok davada delil olarak kullanılan İ.İ., ifade tutanağını korku ve baskıyla imzaladığını, sözlerinin çarpıtıldığını, ifadenin doğru olmadığını söyledi.

İ.İ. adlı kişi, 2017 yılında 20 sayfadan oluşan bir ifade vermiş ve kendisine gösterilen 43 kişiyi teşhis etmişti. Bu ifadeler birçok kişinin örgüt üyesi olarak yargılandığı ve ceza aldığı davalarda delil olarak kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan programında 'Cem Karaca' performansı sosyal medyanın gündeminde: 'İşçisin sen işçi kal'10 Mayıs 2020 Pazar 13:27
  • Fahrettin Altun: Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış izni verdik10 Mayıs 2020 Pazar 13:12
  • Yargıtay Başsavcılığı, Demirtaş'ın Nevruz cezasının bozulmasını istedi10 Mayıs 2020 Pazar 12:57
  • Öğrencilerin yüzde 14'ü online dersleri takip edemiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:10
  • Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’ne ırkçı saldırı: 'Koronavirüsü bunlar bela etti'09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
  • 3 kadın ücretsiz maske üretimine başladı09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08
  • Kayseri'de İbrahim Gökçek'in cenazesine ülkü ocakları saldırdı: 'Gömseler bile çıkarır, yakarız'09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
  • Türkiye'de vaka sayıları açıklandı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu08 Mayıs 2020 Cuma 18:52
  • Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip08 Mayıs 2020 Cuma 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti