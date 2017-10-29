Gökçek dönemi bitti

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 yıllık görevini "Emir demiri keser" sözleriyle bıraktığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada görevi boyunca yaptığı icraatlarını anlatan Melih Gökçek, "Başarısız olduğum için değil, liderimin emrine uyarak istifa ediyorum" dedi.

Bir dava insanı olduğunu belirten Gökçek "Benim dava anlayışıma göre emir demiri keser" dedi.

Gökçek ilk bölümünü Ankara için yaptığı hizmetleri anlatmaya ayrıdığı konuşmasının sonraki bölümünde ise sıklıkla AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılık mesajlarına yer verdi.

Gökçek "Bizden görünüp bizden olmayan, görevleri liderimiz Erdoğan ile arasını açmak olan içimizdeki fitnecilere imkan verme, onları helak et ya Rabbim" dedi.

Gökçek konuşmaya başlamadan önce belediye binası önünden eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. "İstifa yetmez, hesap ver Gökçek" yazılı pankart taşıyan grup polis tarafından uzaklaştırıldı.

Gökçek'ten görevi bırakması, Erdoğan'ın 2019 seçimleri öncesi partisinde başlattığını söylediği değişim nedeniyle istenmişti. Gökçek, 23 Ekim'de Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından istifa edeceğini ilan etmişti.

İlk kez 1994 yılında Refah Partisi'nin adayı olarak göreve seçilen Gökçek, beş dönemdir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.

Erdoğan'ın isteğiyle daha önce Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da aynı süreçte istifalarını sunmuştu.

Erdoğan tarafından istifaya zorlanan AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise henüz görevi bıraktığını açıklamadı.