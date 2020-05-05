Gökçek ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandırdı, işte son gelişmeler

Konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması talebiyle 323 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, eylemini sonlandırdı.
Grup Yorum üyeleri, insan hakları savunucuları, CHP ve HDP milletvekillerinin, Küçükarmutlu’da bulunan Direnişevi’nde Gökçek’in ölüm orucunu sonlandırdığını açıklaması sonrası Gökçek hastaneye kaldırıldı.
İnsan hakları örgütleri İbrahim Gökçek’i yaşatmak için konser başvurusunda bulunmuştu. Halkın Hukuk Bürosu dün, Grup Yorum’un cezaevinde olmayan üyeleriyle birlikte bugün İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.
Bölek hayatını kaybetmişti
Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek, 3 Nisan’da, eyleminin 288’inci gününde vefat etmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.