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Gökçek Tweet attı.. Ankara ve İstanbul CHP'ye geçmiştir...

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Melih Gökçek kabul etti: Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir
Gökçek Tweet attı.. Ankara ve İstanbul CHP'ye geçmiştir...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürerken sessizliğini bozdu. Gökçek, CHP'nin Ankara ve İstanbul'da AK Parti'yi 'cüzi miktarda farkla' geçtiğini söyledi.

Yerel seçimlerin sonuçlarına dair tartışmalar sürüyor. İstanbul ve Ankara'da CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın son verilere göre kazandığı belirtilirken AK Parti camiasından itirazlar gelmeye devam ediyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ilk açıklamasını yaptı.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP'ye geçmiştir" ifadelerini kullandı.

 

Gökçek, paylaşımlarına "İstanbul'un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiçbir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP'liler, şimdi İstanbul'da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir" diye devam etti.

Gökçek, "Ankara'da ve İstanbul'da belediye başkanları AK Parti ve MHP ittifakının istemediği hiçbir konuda karar veremez. Yani bir başka deyişle, Ankara'nın yönetimi AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti tarafından müşterek yapılacaktır" şeklinde konuştu.

​Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a tebrik mesajı iletti. Gökçek, "Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş'ın başarısını tebrik ediyorum" dedi.

 

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