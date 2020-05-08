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Gökçek’in naaşının bulunduğu cemevine polis müdahalesi

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Dün yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin getirildiği Gazi Cemevi’ne polisin gaz bombasıyla müdahale ettiği belirtildi. Polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.
Gökçek’in naaşının bulunduğu cemevine polis müdahalesi

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in naaşının getirildiği Gazi Cemevi’ne girmek isteyenlere polisin müdahale ettiği belirtildi. Gökçek’in naaşı defnedileceği Kayseri’ye gönderilmeden önce yürüyüş yapılmak istenmesi üzerine cemevinin etrafının polislerce sarıldığı, girişe TOMA’lar konumlandırılırken çevredeki yolların da tutulduğu belirtildi.

Cemevine Gökçek’in ailesinin de aralarında bulunduğu küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girişine izin verilmediği kaydedilirken, ablukaya tepki gösterenlere polisin gaz bombasıyla müdahale ettiği kaydedildi. Halkın Hukuk Bürosu, cemevine polisin gaz bombası attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Halkın Hukuk Bürosu, daha sonra İstanbul Siyasi Şube ekiplerinin cemevine girerek Gökçek’in naaşını almaya çalıştığını öne sürdü. Gökçek’in babasının, Grup Yorum üyelerinin ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Halkın Hukuk Bürosu daha sonra bu duyuruyu, “Ahmet Gökçek şu anda gözaltında değildir. İbrahim’in cenazesini almaya gitmektedir’’ şeklinde güncelledi.

Cenazenin daha sonra alınarak Kayseri’ye doğru yola çıkıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden ikinci Grup Yorum üyesi

Ölüm orucu eylemine ara verdiği açıklanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek dün hayatını kaybetti. Ölüm orucunu 323 gün boyunca sürdüren Gökçek’in talepleri arasında Grup Yorum konserlerine getirilen yasağın kaldırılması ve grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesi bulunuyordu.

Aynı taleplerle ölüm orucuna başlayan bir diğer grup üyesi Helin Bölek de eyleminin 288’inci gününde 3 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

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