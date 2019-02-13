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Gökdelenin balkonundan sandalye fırlattırken videoya kaydetti

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Kanada'da Toronto polisi, yüksek bir binanın balkonundan Cumartesi sabahı işlek bir yola iki sandalye fırlatan kadının kimliğinin belirlendiğini açıkladı
Gökdelenin balkonundan sandalye fırlattırken videoya kaydetti

Toronto polis sözcüsü David Hopkinson, Facebook'ta videosu viral hale gelen olayla ilgili olarak çok sayıda ihbar aldıkları belirterek 20'li yaşlardaki kadınla konuştuklarını ve teslim olmasını istediklerini söyledi.

Bir otoyola fırlatılan sandalyelerin kaldırıma düştüğü ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Önce Snapchat, ardından da Facebook'a yüklenen video 800 binden daha fazla kez izlendi.

 

Lisa tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımının sonu

Videoyu çeken kişi de aranıyor

Videoda kadının yola sandalyeyi fırlatırken neşeli olduğu görülüyor. Polisin videoyu çeken kişiyi de aradığı belirtiliyor.

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