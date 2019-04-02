Gökhan Naim cinayeti ile ilgili yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan,Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ayı geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildi.
Abubakar Fiaz ise olayla ilgisi görülmediğinden serbest bırakıldı.
Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan,Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ayı geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildi.
Abubakar Fiaz ise olayla ilgisi görülmediğinden serbest bırakıldı.
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