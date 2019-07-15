Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında '15 Temmuz afişi' tartışması

Geçen yıllarda da tartışılan 15 Temmuz darbe girişimini anlatan afişler bu yıl da sosyal medya üzerinden Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan ve Nedim Şener arasında tartışamaya sebep oldu. Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullandı.

"Nedim Bey edebimizi koruyalım"

Özoğuz'un paylaşımına ilk olarak Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." diye yanıt verdi. Özoğuz ise Şener'in bu yanıtına karşılık olarak şu kelimeleri kullandı:

"Sayın Nedim Bey; hayrola evladım derken? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan darbeci askerler diye yazacaksın oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!"

Hasan Kaçan: Sus Gökhan!

​Özoğuz'un söz konusu paylaşımına tepki gösteren Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" diye yazdı.

Gökhan Özoğuz'dan Hasan Kaçan'a yanıt: Askerimizi de yedirtmeyiz

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.