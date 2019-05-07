Gökhan Özoğuz'dan İmamoğlu paylaşımı: Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" dedi.

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararına sanat camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulundu.

Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"