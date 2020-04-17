Gökhan Özoğuz'dan salgın sonrası planı: Sabahlara kadar yardıracağız

Athena'nın kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, salgın sonrasında verecekleri ilk konser hakkında konuştular.

Athena grubunun kurucusu Hakan Özoğuz, attığı tweette “Gerçekten ilk konserde ‘nerede kalmıştık’ deme klişesini o kadar çok istiyorum ki” dedi. Hakan Özoğuz'un bu tweet’ine kardeşi Gökhan Özoğuz'dan cevap gecikmedi. Gökhan, heyecanını şöyle dile getirdi: “Abi ben galiba o klişeye hiç girmeden bodoslama sabahlara kadar yardıracağımızı düşünüyorum” dedi.