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Gökkuşağı bayrağının yaratıcısı Gilbert Baker hayatını kaybetti

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Gökkuşağı bayrağının yaratıcısı Gilbert Baker hayatını kaybetti
LGBT topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağının yaratıcısı olan San Franciscolu sanatçı Gilbert Baker, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Baker'ın New York'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sanatçı, 8 renkli bayrağı ilk olarak 1978 yılındaki, gay özgürlüğü günü için tasarladı.

Ölümünün ardından, Baker için San Fransisco kent merkezinde sembolik bir anma düzenlendi.

Tasarladığı bayrak, Amerika'nın gay olduğunu kamuoyu önünde açıklayan ilk politikacısı olan ve suikast sonucu hayatını kaybeden Harvey Milk binası önünde göndere çekildi.

Gilbert Baker'ın ardından çok sayıda kişi anma mesajı yayınladı.

California eyelet senatörü Scott Weiner, Baker'ın, modern LGBT hareketini şekillendiren isimlerden olduğunu açıkladı.

gokkusagi.jpgOrijinal tasarımda 8 renk yer alıyordu

1951 doğumlu Baker, dikiş dikmeyi kendi kendine öğrenerek, bayrak tasarlama alanında kariyer yaptı.

Fransa, Venezuela ve Filipinler Devlet Başkanları için tasarımla gerçekleştirdi.

Gilbert Baker'ın, orijinal gökkuşağı tasarımında, insanlığın değişik yönlerini temsil eden 8 renk yer alıyordu.

  • Pembe - Cinsellik
  • Kırmızı - Hayat
  • Turuncu - Şifa
  • Sarı - Günışığı
  • Yeşil - Doğa
  • Turkuaz - Sanat
  • İndigo - Uyum
  • Menekşe - İnsan ruhu

Bayrak daha sonra 6 renge düşürüldü. Pembe ve índigo bayraktan çıkarılırken, turkuazın yerini mavi aldı.

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