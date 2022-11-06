Gökkuşağı sayısının giderek artacağı ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre dünyanın birçok yerinde görülen gökkuşaklarının sıklığı iklim krizi nedeniyle artıyor.

Bulgular, gökkuşaklarında 2100'e kadar yüzde 5'e varan bir artış olacağını gösterdi.

İklim değişikliğinin gözden kaçan etkilerini araştıran ABD'li araştırmacılar, en az bir gökkuşağı görülmesi için uygun koşulları sağlayan gün sayısına odaklandı.

Araştırmacılar, Flickr fotoğraf paylaşım sitesinde halka açık olan binlerce gökkuşağı fotoğrafını inceledi. Daha sonra küresel iklim verilerinden de yararlanarak bilgisayar ortamında bir simülasyon oluşturdu.

Global Environment Change adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, dünya ısındıkça karasal bölgelerin yüzde 66 ila 79'unda gökkuşağı sayısının artacağını gösterdi.

Gökkuşaklarının en çok da Tibet Platosu gibi yüksek rakımlarda ve yüksek enlemlerde yer alan küçük nüfuslu bölgelerde görüleceği tespit edildi.

Özellikle Hawaii gibi adalar, engebeli yapıları nedeniyle gökkuşağının sık görüldüğü noktalar olmaya devam edecek.

Hawai'i Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Steven Businger, "Bunun nedeni, ada arazisinin günlük deniz meltemleri sırasında havayı kaldırması, açık gökyüzüyle çevrili bölgesel yağmurlar üretmesi ve Güneş'in görkemli gökkuşakları oluşturmasına olanak tanıması" diye konuştu.

Gökkuşağı, Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansımasıyla meydana geliyor. Gökkuşağının görülebilmesi için hava hem yağışlı hem de Güneşli olmalı.

İklim krizinin daha fazla gökkuşağı manzarası yaratacak olması, kuraklık ve şiddetli seller karşısında pek de büyük bir teselli değil. Ancak araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle doğanın ne kadar değişebileceğini vurgulamak için bunun gibi göz ardı edilmiş değişimlerden de söz edilmesi gerektiğini düşünüyor.

New York Üniversitesi'nden kara sistemleri uzmanı Kimberly Carlson, "Eskiden Hawaii'de yaşıyordum. Orada çarpıcı, kısa ömürlü gökkuşaklarının günlük hayatımın parçası olduğu için minnettardım" dedi:

Bu yüzden iklim değişikliğinin gökkuşağı görme fırsatını nasıl etkileyeceğini merak ettim.

Independent Türkçe, Science Alert, Hawaii Üniversitesi

Derleyen: Çağla Üren