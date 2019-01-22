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Göksel Dana hayatını kaybetti

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Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi
Göksel Dana hayatını kaybetti

Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Mağusa'nın tanınmış isimlerinden Göksel Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Göksel Dana, bugün öğle namazının ardından Mağusa'da defnedilecek. Mağusa Belediyesi Asbaşkanı ve işinsanı Cem Dana'nın annesi olan Göksel Dana'nın soğuk algınlığı dışında bir şikayeti olmadığı öğrenildi.

Göksel Dana'nın cenaze namazı bugün öğlen Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak ve ardından da Mağusa Mezarlığında defin işlemi gerçekleştirecek.

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