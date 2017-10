Göksun çıkış istiyor

“Oynanan futbol ve oyuncularımdan memnunum” diyen Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun vurguladı, “Yaşadığımız sıkıntı ve şanssızlıkları geri bırakıp, bir an evvel çıkışa geçmeliyiz”

Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, ilk8’i hedeflediği 2017-2018 Futbol Sezonu’nda henüz arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, yaşanan sıkıntı ve şanssızlıklara dikkat çekti ve takımın bir an evvel çıkış yapması gerektiğini söyledi.

Geride kalan 5 haftada iyi oynamadıkları haftalar da olduğunu, ancak çok iyi oynayıp da hak ettikleri 3 puanı hanelerine yazamadıkları maçların da olduğunu söyleyen Göksun, “Daha ilk haftalarda Çağatay, Hascan ve Williams sakatlandı. Bunlara üstlük, Addo da ülkeden ayrıldı. Tüm bunlara rağmen oynanan futbol ve oyuncularımdan memnunum” dedi.

Tüm futbolcuların bir yedeği olduğunu ve eksik futbolcuların yerlerine oynayan futbolcuların bu boşlukları çok iyi doldurduğuna da dikkat çeken Teknik Direktör Niyazi Göksun, istikrar sıkıntısı çeken birkaç futbolcu ile de konuştuklarını belirtti.

ÇIKIŞ İSTİYOR

Geride kalan haftalarda özellikle Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı karşılaşmalarında çok iyi oynanıp bunu skora yansıtamadıklarını anımsatan Göksun, “Son kaybettiğimiz Ozanköy karşılaşması acı oldu. Hafta ile birlikte bu karşılaşmayı unutup, hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği karşılaşmasına hazırlanmaya başladık” dedi.

Gençler Birliği’nin haftanı lideri ve iyi futbol oynayan bir takım olduğuna işaret eden Göksun, “Kulüp içerisinde yaşadıkları sorunlar bizi hiç ilgilendirmez. Zor bir karşılaşma olacağı kesin. Gençlik Gücü olarak bize düşen yaşadığımız sıkıntı ve şanssızlıkları geri bırakıp, bir an evvel çıkışa geçmektir. Her an bir galibiyet serisi yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.