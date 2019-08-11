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Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta: 1 saatte 80 tane görülebilecek

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Gökyüzünde göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzakta açık havada gece boyunca 1 saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.
Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta: 1 saatte 80 tane görülebilecek

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu: "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli ol."

 

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

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